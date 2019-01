Poljski predsednik razglasil dan žalovanja za umorjenim županom Gdanska

Poljski predsednik Andrzej Duda je za danes razglasil dan žalovanja v spomin na priljubljenega župana. Pogrebne slovesnosti v cerkvi sv. Marije, eni največjih opečnatih cerkva na svetu, kjer bo shranjena žara s pepelom pokojnega politika, se je udeležil tudi bivši poljski predsednik in Nobelov nagrajenec za mir Lech Walesa .

Pogrebne slovesnosti v cerkvi sv. Marije se je udeležilo okoli 3500 ljudi, med njimi poljski predsednik Andrzej Duda in Adamowiczev dolgoletni prijatelj, predsednik Evropskega sveta Donald Tusk.

Kot poroča BBC, je sinoči potekala spominska slovesnost, ki se je je udeležilo na tisoče ljudi, ki so se počastili njegovo krsti, ki je bila pokrita z belimi cvetovi in rdečo zastavo mesta in prižigali sveče v slovo. Kot poročajo, bo med današnjim pogrebom na voljo tudi strokovna pomoč za žalujoče.