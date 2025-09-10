Poljski premier: Najbližje odprtemu konfliktu po drugi svetovni vojni

Poljska je najbližje odprtemu konfliktu po koncu druge svetovne vojne. S temi besedami se je poljski premier Donald Tusk odzval na vdor najmanj 19 ruskih dronov v zračni prostor Poljske, štiri drone pa so uspešno sestrelili. Zato je Poljska Zvezo Nato že zaprosila za aktivacijo 4. člena, torej nujnega posveta članic. Ruska stran je trditve označila za neutemeljene. Putin je večkrat zanikal kakršno koli namero o napadu na države Nata. Tudi beloruska vojska je poročala, da so sestrelili drone, ki so zašli s poti.