Poljski premier: Najbližje odprtemu konfliktu po drugi svetovni vojni

Varšava, 10. 09. 2025 18.18 | Posodobljeno pred 9 dnevi

Lovro Smrekar
Poljska je najbližje odprtemu konfliktu po koncu druge svetovne vojne. S temi besedami se je poljski premier Donald Tusk odzval na vdor najmanj 19 ruskih dronov v zračni prostor Poljske, štiri drone pa so uspešno sestrelili. Zato je Poljska Zvezo Nato že zaprosila za aktivacijo 4. člena, torej nujnega posveta članic. Ruska stran je trditve označila za neutemeljene. Putin je večkrat zanikal kakršno koli namero o napadu na države Nata. Tudi beloruska vojska je poročala, da so sestrelili drone, ki so zašli s poti.

but_the_ppl_are_retarded
17. 09. 2025 13.26
Ne provocirat in izzivati, pa bo...
modelx
10. 09. 2025 21.34
no zopet širijo laži. rusija je res napadla z droni ciljev zahodni ukrajini. poljski preiskovalni sodnik pa na našel nobenih eksplozivnih sredstev na sestreljenih dronih.
