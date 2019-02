Poljski premier zaradi izjav o holokavstu odpovedal obisk v Izraelu

"Premier Morawiecki je v telefonskem pogovoru premierju Netanjahuju povedal, da bo Poljsko na vrhu zastopal zunanji minister Jacek Czaputowicz," so sporočili iz kabineta predsednika poljske vlade. Izraelski premier bo prihodnji teden gostil vrh skupine višegrajskih držav, ki jo poleg Poljske sestavljajo še Češka, Slovaška in Madžarska.

Tam ne bo Mateusza Morawieckega, ki je pot odpovedal, potem ko je Benjamin Netanjahu po poročanju izraelskih medijev povedal, da so "Poljaki sodelovali z Nemci" pri holokavstu. V kabinetu izraelskega premierja so zatrdili, da so ga mediji narobe navajali in da ni okrivil vseh Poljakov za holokavst.

Odnosi med Izraelom in Poljsko so se lani precej zaostrili zaradi zakona, ki kriminalizira navedbe o poljski odgovornosti za holokavst. Po kritikah izraelskih oblasti in drugih držav so odpravili določila, ki so predvidevala zaporno kazen, kar je pomirilo strasti.

Na današnjem ozemlju Poljske je v času druge svetovne vojne stalo več koncentracijskih taborišč, med drugim Auschwitz-Birkenau. Tam je umrlo več kot milijon ljudi, večinoma Judov.