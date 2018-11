Polkovnik avstrijske vojske vohunil za Rusijo

Upokojeni polkovnik avstrijske vojske naj bi od 90. let prejšnjega stoletja do letos sodeloval z rusko obveščevalno službo. Primer preučuje avstrijsko tožilstvo, sta danes javnosti sporočila avstrijski kancler Sebastian Kurz in obrambni minister Mario Kunasek. Če bodo sum potrdili, to ne bo izboljšalo odnosov med Rusijo in EU, je poudaril Kurz.

Upokojeni polkovnik avstrijske vojske naj bi od 90. let prejšnjega stoletja do letos sodeloval z rusko obveščevalno službo. "Vohunjenje je nesprejemljivo in rusko vohunjenje v Evropi je nesprejemljivo," je na petkovi novinarski konferenci izpostavil avstrijski kanclerSebastian Kurz. "Vohunjenje je nesprejemljivo," je na novinarski konferenci izpostavil avstrijski kancler Sabastian Kurz. FOTO: AP Avstrijska zunanja ministrica Karin Kneissl je zaradi primera v petek na pogovor na zunanje ministrstvo poklicala odpravnika poslov na ruskem veleposlaništvu v Avstriji Igorja Nikitina in za 2. in 3. december odpovedala načrtovani obisk v Moskvi. Ob tem je Kneisslova glede na sporočilo njenega ministrstva podobno kot Kurz ocenila, da bo primer vohunjenja, če bo ta potrjen, močno obremenil dvostranske odnose med Dunajem in Moskvo. O primeru so obvestili tudi avstrijskega predsednikaAlexandra Van der Bellna. Moskva: 'Novica z Dunaja nas je neprijetno presenetila' Na ugotovitve Dunaja so se danes odzvali tudi v Moskvi in napovedali, da bodo na pogovor poklicali avstrijskega veleposlanika Johannesa Eignerja. Ruski zunanji ministerSergej Lavrovje dejal, da jih je novica z Dunaja "neprijetno presenetila". Lavrov je dejal, da jih je novica z Dunaja presenetila. FOTO: AP "Naši zahodni partnerji so v zadnjem času kot pravilo namesto običajne začeli uporabljati 'megafonsko diplomacijo', s tem ko nas javno obtožujejo in od nas terjajo pojasnila o zadevah, o katerih ne vemo nič," je na novinarski konferenci dejal vodja ruske diplomacije. "Avstrijskega veleposlanika bomo opozorili na metode, ki jih je treba uporabljati, če imaš vprašanja za Rusijo," je dodal. Na Dunaju želijo sedaj najprej razjasniti primer, a glede na okoliščine pričakujejo, da se bo sum potrdil. Kot je navedel Kurz, zdaj od ruske strani terjajo transparentne informacije, o vsem nadaljnjem se nameravajo pogovoriti z evropskimi partnerji. Kancler za zdaj ni želel govoriti o morebitnem izgonu ruskih diplomatov. Avstrijski obrambni minister ogorčen Avstrijski obrambni minister pa je pojasnil, da je Avstrija namig o odtekanju informacij pred nekaj tedni prejela od prijateljske obveščevalne službe, nato so stekle preiskave. Na obrambnem ministrstvu so posledično ugotovili identiteto poveljnika in z njim tudi opravili pogovor. Upokojeni častnik je poleg tega predal svoje naprave, med njimi prenosni računalnik, ki ga zdaj pregledujejo. Častniku grozi kazenski pregon. Kot je dodal Kunasek, za zdaj ne morejo potrdili, ali gre za posamični primer. Avstrijski obrambni minister je izrazil ogorčenje, ker ta primer kaže, da se vohunjenje nadaljuje tudi po koncu hladne vojne. Zato bodo morali po njegovih besedah varnostno mrežo v Avstriji in tudi znotraj obrambnega ministrstva "še tesneje zategniti". ČasopisKronen Zeitung v zvezi s primerom danes poroča, da naj bi poveljnik za svoje vohunske dejavnosti prejel 300.000 evrov.