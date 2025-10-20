Svet
Polmaraton pretekla tudi naša novinarja Ana-Marija Ficko in Denis Malačič
Pod sončnim nebom so tekli predstavniki iz več kot 80 držav sveta, med njimi pa tudi naša novinarja Ana-Marija Ficko in Denis Malačič. Kako sta doživela polmaratonsko preizkušnjo, kaj se jima je dogajalo na trasi in kdo je bil tisti, ki je bil na koncu hitrejši?
