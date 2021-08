Širjenje okužb v Sloveniji: polno cepljenih le slabih 41 odstotkov prebivalstva

Jasno je, cepljenje poteka prepočasi, da bi mirno lahko pričakovali jesen. Vsak teden se cepi le nekoliko več kot 10 tisoč ljudi, a že Roman Jerala s Kemijskega inštituta je bil pretekli mesec jasen, da bi za doseganje kolektivne imunosti do jeseni vsak teden morali cepiti 100 tisoč ljudi. Pa smo daleč od tega in od kolektivne imunosti. Le slabih 41 odstotkov prebivalstva je polno cepljenih, okužbe pa se, pričakovano, vse bolj širijo, saj med nami v 100 odstotkih kroži delta različica. Skoraj 400 okužb smo potrdili v torek, delež pozitivnih pa je znašal preko 17 odstotkov, in to je največ od 5. maja.

