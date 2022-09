Položaj žensk v islamu: Pokrivanje žensk je svobodna odločitev

Njena edina napaka je bila, da ji je pramen las kukal izpod naglavne rute, moralna policija je ta hud prekršek kaznovala s priporom, iz katerega so jo v komi peljali v bolnišnico, kjer je v petek umrla. A smrt 22-letne Mashe Amini je zatresla islamsko republiko Iran in na ulice pognala na tisoče protestnikov. Oblasti, ki se seveda vsakega upora bojijo, so nad protestnike poslale policijo in ugasnile internet. A tokrat to še ne zaleže, družbena omrežja so preplavljena s pretresljivimi posnetki protestov, ženske in tudi moški si v čast dekleta strižejo lase. A zakaj takšna skrajna pravila in kakšen je sploh položaj žensk v islamu?