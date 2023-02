Pomagali so graditi družbo, danes pozabljeni: 'Bolj ali manj smo lačni'

Tam opozarjajo, da so številne pokojnine še veliko nižje. "So invalidske pokojnine, ki so res krepko pod pragom tveganja revščine, pod pragom dostojnih sredstev za preživetje," poudari Golobova.

Tu pa je, kot je poudarila direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač, še ena skupina, o kateri se bistveno premalo govori: "To so samske upokojenke, z minimalno pokojnino, ki dobesedno ne morejo pokriti osnovnih življenjskih potrebščin."

V novi kampanji zbirajo tudi pričevanja starejših, v njih pa predvsem razočaranje. "Ljudje imajo občutek, da so pomembno prispevali k gradnji naše družbe, hodili v službo, plačevali davke, vplivali na to, da so se zgradile bolnišnice, šole. Bili so nek pomemben del družbe in to še vedno so. Zdaj pa vsakič, ko zase zahtevajo nekaj več, ko opozorijo na to, da ne morejo več živeti, zdaj se počutijo, kot da to nikogar ne zanima," pove Kovačeva. Ljudje morajo namreč izbrati med plačilom položnic ali nakupom hrane.