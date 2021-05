Kaj pomanjkanje cepiva v cepilnih centrih pomeni za strategijo cepljenja?

V cepilnih centrih po državi so ta teden dobili občutno manj odmerkov, kot so jih naročili, razlog pa naj bi tičal v pomanjkanju materiala za cepiva. V največjem cepilnem centru, na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču, so tako prejeli za tretjino manj, v Mariboru polovico manj cepiva, podobno v Postojni, v Celju pa le 45 odstotkov naročenega cepiva. Posledično vseh, ki so bili na cepljenje naročeni ta teden, ne bodo mogli cepiti. A v vseh cepilnih centrih poudarjajo: tisti, ki bi morali dobiti drugi odmerek, ga bodo tudi dobili.

