Pomanjkanje goriva v Veliki Britaniji med prebivalci sprožilo paniko

Kdo bi si mislil, da se v tem času v Veliki Britaniji soočajo s hudim pomanjkanjem goriva, kar je med prebivalci sprožilo pravo paniko. Pred bencinskimi servisi se vijejo dolge kolone vozil. Nekatere črpalke so celo omejile količino nakupa goriva. Zaradi pomanjkanja voznikov tovornjakov je motena tudi oskrba trgovin. Police številnih prodajaln so prazne. Britanska vlada med drugim razmišlja, da bi blago in gorivo dostavljala vojska.