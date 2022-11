Vojaški poklic bi lahko opravljali tudi posamezniki z osnovnošolsko izobrazbo

Nobena skrivnost ni, da ima Slovenska vojska že dobro desetletje ali celo več težave s pridobivanjem kadrov. Do konca oktobra letos je vojaško uniformo prvič obleklo manj kot 200 novih vojakov in vojakinj. Da bi se ta negativen trend zanimanja za poklic vojaka obrnil navzgor, ministrstvo za obrambo predlaga novelo zakona o službi v Slovenski vojski. Če bo sprememba zakona sprejeta, bi tako vojaški poklic lahko opravljali tudi posamezniki zgolj s končano osnovno šolo, ki pa se bodo ob zaposlitvi zavezali, da bodo med služenjem končali srednjo šolo, pri čemer jih bo Slovenska vojska usmerila v izobraževanje za določene poklice, ki jih je v vojski premalo. Pa je tovrstna poteza res rešitev za kadrovski manko?

V prvih treh četrtinah letošnjega leta je vojaško uniformo obleklo 163 novih vojakov, lani se jih je vojski pridružilo 258. Kadrovsko najskromnejše je bilo leto 2019, ko je Slovenija dobila komaj 111 novih vojakov. Na Ministrstvu za obrambo rešitev vidijo v znižanju meril za zaposlitev. "O tem, kako bi povečali nabor za pripadnike Slovenske vojske, se pogovarjamo že vsaj 15 let," pripoveduje Dobran Božič, nekdanji načelnik Generalštaba Slovenske vojske in dodaja, da se gre predlog spremembe zakona v to smer, da se lahko Slovenski vojski priključijo posamezniki, ki nimajo dokončane srednje šole. "A to ne pomeni, da bomo imeli v Sloveniji neizobražene vojake," dodaja Božič.

icon-expand Slovenska vojska FOTO: Luka Kotnik

Po besedah Božiča gre za prvo stopnjo vojaka pehotnika, torej za najnižji karierni razred za vojaka. Opraviti bodo morali vsa predpisana usposabljenja, ob tem pa še izobraževanje za pridobitev srednješolske izobrazbe. Da je sprememba zakona o zaposlitvi ena izmed najboljših možnosti za povečanje zanimanja za vojaški poklic, se strinjajo tudi obramboslovci. "To je sigurno ena izmed možnosti, če ne celo trenutno edina možnost, da bi se povečal ta kadrovski bazen. Morda bodo določeni posamezniki v tem videli možnost, da pridejo do neke srednješolske izobrazbe in imajo ob tem tudi neko financiranje," izpostavlja Jelena Juvan s Katedre za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Podobnega mnenja je tudi obramboslovec Klemen Grošelj, ki poudarja, da ko končajo delovno razmerje v slovenski vojski, lahko praktično brez težav vstopijo na trg delovne sile, med tem ko sedaj čakajo pravzaprav na svoje delovne priložnosti na zavodu za zaposlovanje.

icon-expand Slovenski vojaki