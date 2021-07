V storitvenih dejavnostih kritično primanjkuje kadra

Zaradi vseh težav pri prehajanju meje se bodo številni tudi letos odločili za dopustovanje doma. Pri tem pa že novo vprašanje – kdo vas bo sploh postregel, vam počistil nastanitev in vam izstavil račun? Ne le, da pri nas kritično primanjkuje zaposlenih v gostinstvu in turizmu, premalo kadra je tudi v drugih storitvenih dejavnostih. Tako ni voznikov, mehanikov, skladiščnikov. In to je vseslovenski problem, opozarjajo v Obrtno-podjetniški zbornici, kjer pravijo, da na tak način ne bomo dolgo zdržali.

