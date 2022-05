Pomanjkanje otroških zdravil

Si predstavljate, da vaš otrok zboli, pa mu v lekarni ne morete dvigniti ali kupiti priporočenega zdravila, ker vam farmacevt reče, da tega izdelka trenutno ni? To ni zgodba iz tujine, temveč je zaloga nekaterih otroških zdravil pri nas tako izropana, da jih na policah enostavno ni več. Številna zdravila imajo sicer alternativne proizvode, pravijo pediatri, a zaradi povečanega povpraševanja so v nekaterih lekarnah ostali tudi brez teh. Kaj staršem preostane in kdaj se bodo zaloge ponovno vzpostavile?