Pomanjkanje pediatrov: kaj to pomeni za paciente?

Kaj bo z več kot 2000 otroki in mladostniki, ki bodo po odpovedi dveh pediatrov iz bežigrajske enote Zdravstvenega doma Ljubljana ostali brez zdravnika? Tam zdaj pospešeno iščejo nove kadre, v prihodnje pa bi lahko zaposlili dve novi pediatrinji in eno osebno zdravnico. Do takrat bodo za otroke poskrbeli preostali pediatri in ena šolska zdravnica. Pediatrov primanjkuje že več let, kmalu pa bi lahko bilo le še slabše, saj je v ZD Ljubljana približno polovica pediatrov starejših od 55 let, ki se bodo kmalu upokojili. Kaj to pomeni za paciente?