Pomanjkanje pitne vode, izsušene reke in ekstremna suša

Minulo leto so zaznamovale izredno visoke temperature, ki niso prizadele zgolj Slovenije, ampak večji del Evrope. Na vrhuncu poletne vročine so kmetje prestrašeno pogledovali na polja, saj so sušne razmere napovedovale, da bo pridelka mnogo manj kot običajno ali pa ga sploh ne bo. V slovenski Istri so prebivalci trepetali, kdaj bo napočil dan, ko iz pip ne bo več pritekla voda. Po Evropi pa so zaradi nizkega vodostaja načeloma mogočnih rek na dan pogledale številne, do lanskega leta potopljene znamenitosti.