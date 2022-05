Pomanjkanje posebnega mleka za dojenčke povzroča preplah v ZDA

V ZDA povzroča preplah hudo pomanjkanje mleka za dojenčke oziroma otroške formule, za katero ni nadomestila in je v večini primerov edina možna prehrana dojenčkov. Ameriška agencija za hrano in zdravila je v začetku leta po več primerih zastrupitve, dva dojenčka naj bi umrla, odredila odpoklic otroške formule največjega proizvajalca v državi in zaprtje tovarne. Ker pomanjkanje otroškega mleka ogroža zdravje, razvoj in celo življenja milijonov dojenčkov, ki jih mame iz različnih razlogov ne morejo dojiti, ali pa so otroci alergični na kravje in druga mleka s potrebnimi hranili, je na nogah tudi ameriška politika.