Pomanjkanje spoštovanja: Suarez v mošejo kar v kratkih hlačah

Denis Suarez, Barcelonin vezist, ki trenutno kot posojeni igralec žogo brca pri Arsenalu, s svojim dekletom Nadio Aviles obiskal Kuvajt in sprožil val ogorčenja, poroča RT.

Med obiskom Velike mošeje sta slavni nogometaš in lepotica naredila selfi, na katerem on stoji za njo. Na Instagramu ga je opremil s stavkom "I will be always behind you!" (Vedno bom stal za teboj) Ona je objavila enako fotografijo in jo podpisala z "Ljubim te!" v arabščini.