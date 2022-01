Brezposelnost v Sloveniji je manj kot petodstotna, na strani Zavoda za zaposlovanje piše, da dobrih 65 tisoč ljudi išče delo, na voljo pa je malo več kot tri tisoč delovnih mest. A to so zgolj številke, realnost pa je v mnogih panogah takšna, da delodajalci pravijo, da ne dobijo dobrih delavcev, ali pa še bolje, da delavcev sploh ni. Govorimo o gradbincih, turističnih delavcih, gostincih, mesarjih, učiteljih, zdravstvenemu kadru, voznikih in mnogih drugih. Kar 180 poklicev ima namreč premalo ustreznega kadra. In tako se tudi sredi zimske sezone na smučiščih ubadajo s tem, kje dobiti ljudi, ki bi delali.

S pomanjkanjem ustreznih kadrov se zdaj sooča več kot polovica slovenskih delodajalcev, med drugim, niti ne presenetljivo, tudi smučišča. "Če pomislim, da je 70.000 ljudi na borzi brezposelnih, tukaj pa ne moremo dobiti enega natakarja, enega žičničarja, ki ne rabi imeti ne vem kakšne izobrazbe, mi tukaj nekaj ne gre skupaj," nam pove Janez Janša z RTC Krvavec. Ne samo žičničarjev, po podatkih Zavoda za zaposlovanje bo letos kadra primanjkovalo pri neverjetnih 108 poklicih. Vedno manj je denimo farmacevtov, zidarjev, gradbincev, pa tudi natakarjev. icon-expand Nina Valant iz Lačnega Kekca v Kranjski Gori pojasnjuje: "Načeloma si pomagamo tudi s tem, da imamo ljudi s Hrvaške, Srbije, Bosne. Imamo srečo, da nam na upravni enoti na Jesenicah gredo na roke in zelo pomagajo pri urejanju papirjev, da lahko to zelo hitro dobimo ljudi. Gostje načeloma ne zamerijo, ker se natakarji res hitro naučijo slovenščine, oziroma se vsaj trudijo". Tak trud pa nikakor ne more biti dovolj pri zaposlovanju že omenjenih žičničarjev, ki morajo za svoje delo skozi proces usposabljanja. Slovenskih žičničarjev je namreč, tako predsednica njihovega združenja, iz leta v leto premalo. "Predvsem zato, ker mora žičničar znati in obvladati slovenski jezik. Upravljanje z napravo, komunikacija s sodelavci je tisto, kar je prvo nujno potrebno, da žičniška naprava varno obratuje. Žičničar mora poznati napravo, mora imeti izkušnje, zato je potrebno vzgajanje teh delavcev na daljši rok," dodaja Manuela Božič Badalič iz Združenja slovenskih žičničarjev. A hitrih rešitev za pridobitev potrebnih žičniških znanj in veščin ni. Z ustreznimi delovnimi pogoji in nagradami, dodaja Božičeva, je treba poskrbeti, da delavci ne bodo bežali v druge panoge, predvsem pa bi bilo treba preprečiti izkoriščanje socialnih transferjev. Janša pravi, da je politika zaposlovanja absolutno napačna na nivoju države. 33.000 napovedanih novih zaposlitev trgu dela s kadrovskim manjkom torej ne napoveduje boljših časov, zato bo odločitve za reševanje omenjenih težav treba sprejeti hitro.