Pomembna zmaga populistične vlade, visoke finančne kazni iz Bruslja ne bo

Italijanski proračun je prestal zadnjo oviro, saj ga je v soboto zvečer podprlo 327 poslancev, proti jih je bilo 228, vlada pa je s tem dosegla pomembno "zmago", saj je glasovanje o proračunu vezala na glasovanje o zaupnici v poslanski zbornici.

Predlog proračuna je v parlamentarno proceduro poslala vladajoča koalicija desne Lige in evroskeptičnega Gibanja petih zvezd, opozicija pa je, tudi z današnjim protestom, opozarjala, da je ta spisan "po nareku Bruslja" in v obravnavo poslan brez vsakršne razprave. "Ne drži, da so proračun narekovali v Bruslju, bil je spisan v Italiji,"mu je v petek v bran stopil premier Giuseppe Conte.