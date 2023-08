Pomembnost čiščenja za zdravje: vse več primerov omotice in črevesnih bolezni

Mnoge živali povodnji niso preživele. In kadavri so plavali, kot še marsikaj drugega, od fekalij do kemikalij, po pobesnelih rekah, ta pa jih je nato nekje odložila. Vse to pa predstavlja veliko nevarnost za zdravje ljudi. V Mežiški dolini opažajo vse več črevesnih nalezljivih bolezni, do zdaj pa samo na Koroškem beležijo nekaj več kot 10 primerov, a predvidevajo, da je teh še več, saj da vsi pomoči v zdravstvenih ustanovah ne poiščejo. Z več koncev države, kjer potekajo sanacije, pa ljudje poročajo tudi o omoticah. Zato tudi z Ministrstva za okolje sporočajo, da je treba poskrbeti za varnost pri čiščenju in da se pristojne službe kar se da trudijo, da bi ogromne količine smeti ločevali. A razmere na terenu v resnici tega sploh ne omogočajo.