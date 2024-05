Svetovni dan čebel: vsaka tretja žlica hrane odvisna od čebel

Skoraj tri četrtine svetovnih kmetijskih pridelkov je odvisnih od opraševanja. Vsaka tretja žlica hrane je odvisna od čebel in drugih opraševalcev. In tu ne govorimo le o čebelah, za katere skrbijo čebelarji, po svetu je več kot 20 tisoč vrst divjih čebel, ki so pogoste še bolj učinkovite opraševalke določenih rastlin. In prav vse čebele so izpostavljene resnim grožnjam: pesticidom, boleznim, podnebnim spremembam in izgubi habitatov. Zato je bil izjemen uspeh naše države, da je bil svetovni dan čebel potrjen v Generalni skupščini Združenih narodov. A delo se je s tem šele začelo.