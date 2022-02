Pomilostitve čarovništva: ali lahko to pričakujemo tudi v Sloveniji?

Le kdo še ni slišal za Harry Potterja, čarovnice iz Eastwicka ali Sabrino s črno mačko? Čarovništvo danes preko televizijskih zaslonov navdušuje številne, a na žalost še zdaleč ni bilo vedno tako. V 16. in 17. stoletju so po Evropi v čarovniških procesih namreč usmrtili več kot 50.000 ljudi, od tega kar 80 odstotkov žensk. Spomin nanje bi danes mnoge države rade počastile z množičnimi pomilostitvami, kot so to zadnji storili Katalonci. Lahko kaj takega pričakujemo tudi v Sloveniji?