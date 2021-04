Pomoč dijakom v stiski: v Velenju odprli trgovino z rabljenimi oblačili

Odprla se je dijaška trgovina z rabljenimi oblačili, imenovana Modno podstrešje. Je relativno majhna, a kupcem vseeno ponuja pester nabor vsevrstnih oblačil. Njeni začetki so starejši in skromnejši kot bi si morda mislili. "Že dve leti nazaj smo na Šolskem centru Velenje začeli v okviru projekta Prostovoljno delo zbirati rabljena oblačila, ker smo ugotovili, da nekateri dijaki nimajo toplih oblačil za zimske ekskurzije, da si jih ne morejo privoščiti in zato smo takrat začeli s to akcijo," razlaga profesorica Maša Kolšek.

Ko so na ŠC ugotovili, da je zanimanje za oblačila veliko, so sklenili, da ustanovijo dijaško trgovino v kateri se urijo dijaki programa trgovec in ponujajo oblačila po ugodnih cenah. Denar od prodaje so se odločili posvetiti v dobrodelne namene."Ta denar gre v šolski sklad in je namenjen dijakom, ki so iz socialno šibkejših družin, ki si ne morejo privoščiti ekskurzij in dodatnih aktivnosti," še pove Kolškova.