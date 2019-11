Pomoč iz Slovenije na poti proti Albaniji

Po torkovem rušilnem potresu v Albaniji so našteli že 49 smrtnih žrtev, med katerimi so tudi otroci. Iskanje morebitnih preživelih med ruševinami v mestih Thumani in Drač se je medtem končalo, zdaj je čas za ocenjevanje škode, predvsem pa za pomoč preživelim.

Brez strehe nad glavo je po besedah albanskega premierja Edija Rame ostalo 3480 ljudi. Uničenih ali poškodovanih je 1200 objektov, samo v najhuje prizadetem Draču okoli 700.

Rama je na včerajšnji seji vlade povedal, da je Albanija dobila že za pet milijonov evrov in milijon dolarjev donacij za pomoč in obnovo, pomoč pa še prihaja. Danes je tako iz Slovenije na pot krenil tovornjak s šotori za začasno namestitev in vso potrebno opremo: posteljami, odejami in agregati. Skupna vrednost pomoči, ki jo namenja naša država, je 126.000 evrov.