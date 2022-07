Pomoč kmetom bo izplačana do jeseni

Vlada naj bi ukrepe za naslovitev visokih cen elektrike in plina predstavila prihodnji teden, v petek pa je predstavila ukrepe, ki naslavljajo prehransko draginjo in težave, s katerimi se zaradi visokih cen energije in surovin soočajo kmetje. Sprejela je odloke o finančni pomoči zaradi visokih cen pogonskih goriv v kmetijstvu in ribištvu ter zaradi visokih cen kmetijskega repromateriala. Skupaj so ukrepi vredni 17,2 milijona evrov, pomoč bo po napovedih ministrice izplačana do jesenske setve.