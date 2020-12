Pomoč prihaja od vsepovsod: darujejo kri, delijo tople obroke ...

Novo jutro je ljudem na potresnem območju prineslo spoznanje, da niso sami. Ljudje po vsej Hrvaški stojijo v dolgih vrstah in darujejo kri, ki je je močno primanjkovalo. Pomoč ne prihaja samo z vseh koncev Hrvaške, ampak tudi iz drugih držav in Evropske unije. V Petrinjo in Glino, ki jo je potres skoraj zravnal s tlemi, so pripeljali zabojnike in dodatne šotore. Mnogi pripovedujejo, da je to celo huje od vojne vihre leta 1991. Žrtvam tragedije se bodo poklonili v soboto, ko bo na Hrvaškem dan žalovanja.

