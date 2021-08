Pomoč Severni Makedoniji: v boj s plameni že druga enota slovenskih gasilcev

Turčija in jug Evrope sta še vedno v primežu uničujočih požarov. Zaradi močnega vetra in najhujšega vročinskega vala v zadnjih desetletjih je v Grčiji od konca julija izbruhnilo že več kot 580 požarov – na tisoče ljudi je ostalo brez strehe nad glavo, plameni so uničili 90 tisoč hektarjev površin. Ognjeni zublji ogrožajo prebivalce tudi na Balkanu. V ognju so namreč deli Črne gore, Albanije, Bosne in Hercegovine ter Severne Makedonije, kamor se je v boj s plameni danes odpravila že druga ekipa slovenskih gasilcev.