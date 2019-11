Pompeo v Berlinu pozval k obrambi svobode pred Kitajsko in Rusijo

Pompeo je ob tem spregovoril o napakah po padcu berlinskega zidu, češ da vojakov zaradi tedanje domneve, da so ljudje sedaj svobodni, ne bi smeli nikoli umakniti. "Motili smo se," je dejal."Danes Rusija, ki jo vodi nekdaj v Dresdnu nameščeni častnik KGB, vdira v svoje sosede in pobija politične nasprotnike," je dejal.

Diplomatski odnosi med ZDA in Nemčijo so se pod ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki je Berlin večkrat napadel zaradi prenizkih izdatkov za obrambo, plinovoda Severni tok 2 in grožnjami s carinami na izdelke iz EU, precej poslabšali.

Kritičen je bil tudi do Kitajske, pri čemer je omenil, da so tarča Pekinga aktivisti v Xinjiangu, Hongkongu in tudi v izgnanstvu v Nemčiji in Evropi. Kitajska po besedah Pompea razvija "novo vizijo avtoritarizma". Kitajska komunistična partija pa uporablja "taktike in metode za zatiranje lastnih ljudi, ki bi bile grozovito znane nekdanjim vzhodnim Nemcem," je dodal.

"Zahodne, svobodne države imamo odgovornost, da odvračamo grožnje od naših ljudi"s strani držav, kot so Kitajska, Rusija in Iran, je zato poudaril Pompeo.

ZDA in zaveznice bi morale braniti, "kar je bilo leta 1989 tako težko pridobljeno" in "prepoznati, da z nesvobodnimi državami tekmujemo za vrednote", je še povedal Pompeo.

Pompeo je posvaril pred namerami 'kitajskih podjetij za izgradnjo omrežja 5G'

V govoru se je dotaknil tudi nekaj vprašanj, ki trenutno ločujejo Berlin in Washington. Kot je dejal, zaščititi liberalno demokracijo pomeni tudi preprečiti, da bi bila Evropa energetsko odvisna "od muh ruskega predsednika Vladimirja Putina".