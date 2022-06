Ponaredki v Narodnem muzeju, Car odstopil

V Narodnem muzeju Slovenije, najstarejšem slovenskem muzeju, bi skoraj razstavili slike, kot jih pri nas še ni bilo, le da očitno do dneva otvoritve nihče ni upal na glas reči, da gre za ponaredke, ne originale. Ko je stroka spregovorila na glas, je razstava padla v vodo in odnesla torej še direktorja Narodnega muzeja Slovenije. A vprašanje je, zakaj so v muzeju sploh verjeli, da bodo razstavljali tudi originalne umetnine Picassa in Muncha.