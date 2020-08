Ponedeljkova neurja s točo sprožala plazove, ruvala drevesa in uničevala pridelek

Ponedeljkova neurja s točo, ki je bila ponekod velika celo kot jajce, so spet povzročala preglavice. Podrta drevesa in električni drogovi, sprožilo se je nekaj manjših zemeljskih plazov, na Ptuju dva celo na lokalno cesto, še največ škode pa je toča pustila na poljih, njivah, vrtovih, sadovnjakih in vinogradih. V Prosenjakovcih v Pomurju je padala kar 20 minut, pravijo domačini, slive in jabolka so na tleh, zelenjava je uničena, še največ škode pa bo očitno v goricah.