Ponekod v nujnem varstvu že več kot tretjina otrok

Kljub temu, da vrtci povsod po državi za zdaj zagotavljajo le nujno varstvo, se za to, da vendarle dajo otroka v vrtec, odloča kar precej staršev. V kranjskih vrtcih in ponekod v Celju zagotavljajo dežurno varstvo skoraj deset odstotkom otrok, v grosupeljskih enotah vrtca beležijo že 15-odstotno prisotnost predšolskih otrok, v vrtce po Ljubljani, kjer so presojo o nujnosti prepustili staršem, se je v zadnjem tednu vrnila že več kot tretjina otrok - in vse so sprejeli odprtih rok.