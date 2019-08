Ponesrečenega jamarja po 30-urnem reševanju dvignili iz brezna

Malo čez pol peto zjutraj so iz lani odkritega brezna Preporod dvignili ponesrečenega jamarja. Z reševalnim vozilom so ga nato prepeljali v ljubljanski klinični center. Izkušenemu jamarju je med vračanjem z raziskovalne akcije na glavo padel kamen in ga huje poškodoval. Reševanje je trajalo več 30 ur, sodelovalo pa je 36 reševalcev iz Tolmina, Sežane, Postojne in Ljubljane.