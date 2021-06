Še pred začetkom velikega polfinala smo obiskali kraj z dobrimi 5000 prebivalci, kjer je odraščala Tamara Zidanšek. In že takrat je bilo med krajani čutiti navdušenje in predvsem ponos. Seveda bi ji privoščili zmago, a kar je dosegla, je ogromno, pravijo. Pripovedovali so tudi, da je prijazna, skromna, delovna in pozitivna.

