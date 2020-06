'Ponosen in vesel sem, da se vam lahko zahvalim za vse, kar ste naredili'

Uradni konec epidemije so proslavili po vsej državi. Tudi na Kliniki Golnik, ki je bila v času epidemije ena od štirih covid bolnišnic v državi. Na slovesnosti ob koncu epidemije so se zahvalili vsem, ki so pomagali pri zdravljenju obolelih s covidom-19. V državi je bilo od vseh obolelih kar 20 odstotkov različnih profilov delavcev, ki so se okužili pri skrbi za bolnike.