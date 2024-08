Ponosni Koprčani: 'Koper je postal športno središče Slovenije'

Z bučnim aplavzom, mahajočimi zastavami, izdelanimi plakati in z gorečimi baklami so navijači v podpornih majicah olimpijskih iger v Kopru sprejeli dva nosilca medalj. Andrejo Leški in Tonija Vodiška, ter ostale primorske športnike, ki so se izkazali v olimpijskem Parizu. Sprejem je bil veličasten in točno tak, pravijo domačini, kot si ga zaslužijo naši športniki. Ponosa Koprčani ne skrivajo in pravijo, da je Koper postal športno središče Slovenije. In kakšno nagrado sta si ob koncu Olimpijskih iger podarila nosilca medalj?