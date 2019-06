Ponovljene volitve v Istanbulu: Erdogan upa na 'najboljšo odločitev'

Po besedah nemške poslanke iz vrst Zelenih Margit Stumpp, ki je opazovala tudi pretekle volitve v Turčiji, so opazovalcem povedali, da so volilni seznami pravilni, slišali niso niti za kakšne neskladnosti na volišču. Volišča so vrata odprla ob 7. uri po srednjeevropskem času, glasovanje pa je potekalo do 16. ure. Prve rezultate gre pričakovati še danes.

Glavni boj sta bila kandidat glavne opozicijske Republikanske ljudske stranke (CHP) Ekrem Imamoglu in kandidat vladajoče stranke Pravičnost in razvoj (AKP) Binali Yildirim.

Imamoglu je ob oddaji svojega glasu dejal, da bodo "naši ljudje danes sprejeli najboljšo odločitev za našo demokracijo, za Istanbul in za legitimnost vseh volitev v naši deželi v prihodnosti". Dodal je, da pričakuje zelo dober volilni rezultat, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tudi kandidat AKP Yildirim, nekdanji turški premier, je oddal svoj glas.