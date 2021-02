Ponovna javna pobuda za rešitev dubajske princese

Vedno znova pretepena, omamljena z drogami in zaprta v vili z zapečatenimi okni. To je usoda princese Latife, hčerke dubajskega šejka Mohameda bin Rašida Maktuma. Vse od ponesrečenega poskusa bega iz luksuznega doma poleti 2018 je 35-letna princesa iz očetovega ujetništva v svet uspela pošiljati skrivna sporočila. A ker se že več mesecev ni oglasila, so njeni prijatelji ponovno sprožili javno pobudo za njeno rešitev. Pridružila se jim je tudi visoka komisarka za človekove pravice ZN, ki je priznala, da so jo dubajske oblasti ob obisku princese pred dvema letoma pretentale. Iz zlate kletke oblastnega šejka Maktuma so poskušale pobegniti tri princese. Uspelo je le eni.

