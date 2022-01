Bodo popravila izdelkov kmalu cenejša zaradi predloga zakona o nižji davčni stopnji?

Ste se kdaj zaradi dragih popravil raje odločili za nakup novega pralnega stroja ali televizorja namesto da bi slednja popravili? Take skušnjave so po mnenju nevladnih organizacij, ki so na vlado naslovile nov predlog zakona za nižjo davčno stopnjo za sektor ponovne uporabe in popravil, povsem nepotrebne in predvsem okoljsko nevzdržne. Izdelki iz druge roke so lahko povsem uporabni hkrati pa tudi vizualno privlačni.