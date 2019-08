Ponovne eksplozije v ruskem vojaškem skladišču, več ranjenih

Zaradi požara so v ponedeljek evakuirali 16.000 ljudi iz okolice skladišča. Eksplozije streliva so do torka zjutraj prenehale, nato pa so se ljudje vrnili na svoje domove. Ranjenih je bilo 13 ljudi, umrla pa je ena oseba.

Včeraj je v mestu Arhangelsk na severu Rusije prišlo eksplozije med preizkusom raketnega motorja na tekoče gorivo.Umrli sta dve osebi, več je bilo ranjenih. Po eksploziji so zaznali tudi manjši porast sevanja v okolici skladišča.