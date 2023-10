Rdeča luč ministrstva: 'Na nek način to dojemamo kot sabotažo'

Glede metanja polen med ministrskimi resorji je tudi vodja medresorske delovne skupine za tretjo razvojno os milo rečeno začuden. "Smo seveda neprijetno presenečeni, razočarani in na nek način to dojemamo tudi kot sabotažo," pravi Andrej Rajh.

Infrastrukturna ministrica in trenutno tudi začasna ministrica za naravne vire in prostor, ki pravi, da je tretja razvojna os prioriteta te vlade, se je prav danes mudila na Koroškem. "Je to tudi ena od mojih prioritet za teh nekaj dni, ko bom tam. Da bomo te postopke poskušali pohitriti. Ne samo za tretjo razvojno os, cel kup DPN-jev stoji, cel kup gradbenih dovoljenj stoji, cel kup soglasij na Direkciji za vode čaka," je povedala.

"Mi vsi, ministrstva in DARS, lahko vse postopke speljemo do konca, pa pritožba na gradbeno dovoljenje lahko stvari zaustavi. To pa je izven našega vplivanja," je maja letos dejala ministrica Alenka Bratušek , potem ko so časovnico izgradnje tretje razvojne osi uspeli skrajšati za pol leta.

"Sklep vlade je, da se tretja os gradi in s potrjeno časovnico. In naloga vseh ministrstev in organov v sestavi je, da zasledujejo ta cilj. Mislim, da poseben apel za to ni potreben. Je pa to, kar je v normalni družbi čisto samoumevno," dodaja Rajh.

"Tu svojega dela ni opravilo uradništvo in ne politika. Politika si je enotna. In tu bo potrebno narediti korake naprej in tudi obelodaniti imena tistih, ki svojega dela ne opravljajo," pa zadevo komentira Jani Prednik iz SD.

Z ministrstva za naravne vire in prostor medtem odgovarjajo, da bo direkcija mnenje za enega od odsekov podala v tem mesecu, z investitorjem pa da potekajo aktivna usklajevanja v smeri iskanja hitre rešitve. "Je pa v tem času, kar je zame najbolj pomembno, eno manjkajoče mnenje že pridobil in eno gradbeno dovoljenje je ponovno že vloženo. Drugo, ki je bilo zavrnjeno, pa bo vloženo tekom tega meseca," pojasnjuje Rajh.

Zagotovil, da zaplet ne bo podaljšal časovnice izgradnje tretje razvojne osi, sicer ni. A pristojni za zdaj še vedno upajo, da bo odsek od Velenja do Slovenj Gradca stal junija 2028.