Ponovno odpiranje teras gostinskih lokalov in težava s pomanjkanjem kadra

V goriški, gorenjski, obalno-kraški, pomurski, posavski, podravski, koroški in zasavski regiji bodo gostinci v ponedeljek odprli svoje terase za teden dni. Pod strogimi pogoji: tri metre med mizami, meter in pol med gosti in največ štiri osebe za mizo. Končno pravijo gostinci. A se ob tem tudi sprašujejo, koliko časa bo to odprtje trajalo. Zdaj morajo namreč dobiti nazaj delavce, ki so ali na čakanju ali so si vmes našli drugo delo. Delo, kjer se je lahko delalo.

