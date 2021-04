Prazniki pred vrati: tuje države vabijo, slovenski turizem pa dušijo omejitve

Države, ki so – tako kot mi – odvisne od turizma, ga skušajo z različnimi prijemi zagnati. Med njimi tudi naša soseda Hrvaška. "Sofinancirajo PCR-teste, na ta način olajšajo vstop v državo, vabijo turiste na otoke brez okužb, pripravljajo ugodne pakete, bodisi cenovno bodisi vsebinsko,"razlaga Natalija Kovač, direktorica hotela Bled Rose.

Pri nas ni še ničesar od tega. Poleg mnogih omejitev so še vedno zaprte tudi regije."Težava je v tem, da so v Sloveniji zaprti hoteli, razen za poslovne obiske. Zaprti so tudi gostinski lokali in naravne znamenitosti. Zbiranje ni dovoljeno, zato je kakršni koli resni turizem s tujimi gosti v Sloveniji nemogoč," pojasnjuje generalni sekretar ZTAS Mišo Mrvaljević.

Pri nas ponudniki turističnih storitev in nastanitev ne vedo niti, kdaj bodo lahko začeli delati. "Nihče ne komunicira z nami in če dobimo informacije, jih dobimo iz medijev," razlaga Nina Petruna Babarovič iz Hostla Tresor."Da ne govorimo o marketingu in o tem, da je treba potencialne stranke obveščati o tem, kdaj in kaj bomo lahko izvajali," opozarja direktor Bovec šport centra Filip Hrovat. "Če danes odpremo državo, potrebujemo mesec in pol do dva za prve turiste, ki sploh ne bodo prišli v omembe vrednem številu. Delamo v trimesečnih obdobjih," še poudarja Mrvaljević.

Lani smo v Sloveniji zabeležili kar 51 odstotkov manj prihodov in 42 odstotkov manj nočitev kot v letu 2019. Letos imajo ponudniki enaka pričakovanja, poziv vladi pa je jasen. Kovačeva poudarja, da apelirajo na vladne odločevalce: "Dovolj imamo sprenevedanja. Naj se vendarle obnašajo gospodarno in omogočijo preudarno in varno odpiranje."