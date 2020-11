Poostren policijski nadzor v središču Ljubljane zaradi možnosti ponovnih izgredov

Policija potrjuje, da je v pripravljenosti, policijske partrulje pa so čez dan že krožile okoli državnega zbora. V javnost so prišle informacije, po katerih naj bi bili v središču Ljubljane možni nasilni protesti, kakršne smo videli pred točno tremi tedni. Takrat je skupina nasilnežev ruvala granitne kocke in jih metala v policiste, metali so petarde in pretepli tudi fotoreporterja Boruta Živulovića, ki so ga brcali, ko je že ležal na tleh in mu med drugim zlomili čeljust. Policija je takrat prvič v zgodovini odgovorila z gumijastimi naboji, po letu 2012 pa prvič uporabila tudi vodni top.