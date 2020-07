Poostren nadzor med vikendom: inšpektorji so bili pri izrekanju kazni milostni

Inšpektorji po vsej državi skrbno preverjajo upoštevanje ukrepov. V gostinskih lokalih so med 182 opravljenimi nadzori najpogosteje zabeležili nezadosten razmik med mizami. Prav tako številni gostje niso nosili mask, natakarji pa so si jih uporabljali napačno. Precej dela so imeli tudi s preverjanjem karantenskih odločb. Preverili so 945 naslovov, ugotovili pa, da v 40 primerih osebe ni bilo doma, 32 oseb je navedlo napačen ali lažen naslov, v 15 primerih pa oseba ni odprla vrat.