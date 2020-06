Na območju policijske uprave Koper so v zadnjih dveh dnevih prijeli kar 34 nezakonitih prebežnikov, največ v okolici Ilirske Bistrice. Večjo skupino Afganistancev je srečala tudi naša ekipa, ki se je vračala z mejnega prehoda Jelšane. Šestim mladim fantom, ki so bili namenjeni v Italijo, je pot prekrižala policija. Za azil niso zaprosili, zato so jih vrnili na Hrvaško.