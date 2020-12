Natanko pred 25 leti so se prvič oglasili novinarji in novinarke naše medijske hiše. Najprej z informativno oddajo 24 ur, potem pa tudi s številnimi razvedrilnimi vsebinami. Aleksander Pozvek se je malo sprehodil po redakcijah, studiih in tudi po skladišču. Pa ne zato, da bi zmotil delovni proces, čeprav se je baje zgodilo prav to, ampak da bi vam pokazal zakulisno dogajanje ustvarjanja naših vsebin.

