Monsunsko deževje: v Nepalu 65 mrtvih, v Indiji poplavljenih 1800 vasi

Močno monsunsko deževje je zajelo Nepal, Bangladeš in severovzhodni del Indije ter povzročilo številne plazove in poplave, v katerih je umrlo več deset ljudi. Samo v Indiji je poplavljenih 1800 vasi.

Najmanj 65 ljudi je umrlo v Nepalu, kjer je močno deževje v zadnjem tednu sprožilo številne zemeljske plazove in poplave. 30 ljudi še pogrešajo, je potrdila tamkajšnja policija. Deževje se je začelo v četrtek, prizadetih je 10.000 gospodinjstev, rešiti pa so morali že približno 1400 ljudi, poroča BBC. Razseljene so začasno nastanili v šolah in drugih javnih zgradbah. Deževje se bo po napovedih nadaljevalo še v prihodnjih dneh.

V Nepalu je monsunsko deževje zahtevalo največ smrtnih žrtev. FOTO: AP

Deževje je zajelo tudi Bangladeš, vključno z begunskim taboriščem, kjer je skorajda milijon pripadnikov manjšine Rohinga, ki so na to območje pribežali iz Mjanmara. Zaradi zemeljskih plazov je tu umrlo deset ljudi, med njimi dva otroka. Na območju Chittagonga je poplavljenih okoli 200 vasi, približno 500.000 ljudi je razseljenih.

Poplavljenih je okoli 1800 vasi. FOTO: AP

Razseljenih 1,5 milijona ljudi Bregove je prestopila reka Brahmaputra, ki teče skozi Bangladeš, Kitajsko in Indijo, in poplavila 1800 vasi na severovzhodu Indije, natančneje v zvezni državi Asam. Umrlo je vsaj deset ljudi, okoli milijon ljudi in pol je razseljenih. Ti so nastanjeni v začasnih zatočiščih:"Razmere ostajajo kritične," BBCpovzema besede ministra za vodne vire Keshaba Mahante.

Monsunsko deževje je zajelo tudi severovzhodni del Indije. FOTO: AP