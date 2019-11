Poplave na Slovaškem: pri reševanju psov utonile tri ženske

Na Slovaškem so utonile tri ženske, ko so reševale pse iz zavetišča, ki so ga ogrožale poplave. Po navedbah policije in zavetišča je ženske pri reševanju v sredo zvečer odnesel tok narasle reke Muran pri kraju Revuca v osrednjem delu Slovaške.

Truplo ene ženske so reševalci našli ponoči, dve ženski pa še iščejo, a sta najverjetneje mrtvi. To domnevo je po srečanju z reševalci potrdil tudi slovaški premier Peter Pellegrini.

Iz zavetišča so sporočili, da so skupaj z ženskami utonili tudi trije psi.

Organizacija, ki vodi zavetišče, je preko Facebooka krivdo za nesrečo pripisala oblastem. Če bi se mestne oblasti že čez dan odzvale na opozorila borcev za pravice živali in poslale pomoč, bi lahko živali pravočasno prepeljali na varno, so zapisali. Zaradi neodzivnosti oblasti so morali prostovoljci na lastno pest organizirati reševanje zvečer, ko je bila raven vode že nevarno visoka.