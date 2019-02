Poplave ogrožajo 20.000 domov, na ulice naplavilo krokodile in kače

Severovzhod Avstralije so prizadele močne poplave, zaradi katerih je moralo na tisoče ljudi zapustiti svoje domove. Najhuje je v Queenslandu, kjer je po ocenah oblasti ogroženih okoli 20.000 domov. Česa takšnega še nismo videli, pravi predsednica zvezne vlade, vremenoslovci pa za prihodnje dni napovedujejo novo deževje in uničujoče vetrove.

Medtem ko se južni del Avstralije še vedno sooča z ekstremno vročino, so hude poplave na severovzhodu države z domov pregnale že več tisoč ljudi. Močni nalivi bodo po napovedih vremenoslovcev trajali vse do četrtka, vremenoslovci pa svarijo tudi pred močnimi vetrovi. Najhuje je v zvezni državi Queensland, kjer je obmorsko mesto Townsville popolnoma odrezano od sveta. Številni prebivalci so ostali brez elektrike, nekateri so se zatekli na strehe svojih hiš, poročaCNN, ki povzema 7 News. Zaradi močnega deževja so oblasti v nedeljo morale odpreti jez na reki Ross, s tem pa so sprostile pretok okoli 1900 kubičnih metrov vode na sekundo.

Severovzhod Avstralije so prizadele hude poplave, kakršne po oceni oblasti zabeležijo le vsakih sto let. FOTO: AP

Na nacionalnem meteorološkem uradu so opozorili, da bi lahko v prihodnjih dneh prišlo tudi do tornadov in uničujočih vetrov. Sporočili so še, da bi lahko na nekaterih območjih Queenslanda do umiritve padavin zapadla letna količina padavin, ponekod pa bi lahko zabeležili celo rekorde.

Ogroženih je 20.000 domov Oblasti so ocenile, da je zaradi obilnih padavin ogroženih od 10.000 do 20.000 domov. Ta konec tedna je policija hodila od vrat do vrat in ljudi pozivala, naj zapustijo svoje domove, na pomoč pa je priskočila tudi vojska, ki ljudem pomaga zaščititi domove z vrečami peska. Trgovine so prazne, saj so zaloge pošle, dostavljavci pa ne morejo pripeljati novih.

"Še nikoli nismo bili v takšni situaciji. Ne gre za dogodek, ki se zgodi vsakih 20 let, gre za nekaj, kar se zgodi enkrat v stotih letih," je povedala premierka zvezne države Queensland Annastacia Palaszczuk in opozorila, da se bo močno deževje v prihodnjih dneh še nadaljevalo. "Pred nami so močni, uničujoči vetrovi in intenzivno deževje. Zato še enkrat pozivam – če vam ni treba iti na cesto, prosim ne pojdite!" Queensland ima sicer značilno tropsko podnebje in monsunski dež med decembrom in aprilom ni nič kaj nenavadnega, vendar so trenutne razmere zaskrbljujoče in daleč od običajnih količin padavin. "Količina vode je neverjetna. Od spodnjega nadstropja hiše ni ostalo ničesar, videl sem, kako hladilnik in zamrzovalnik lebdita," je za avstralske medije povedal eden od tamkajšnjih prebivalcev, Chris Brookehouse, čigar dom je popolnoma poplavljen.

V mestu Townsville je zaradi hudih nalivov brez elektrike ostalo več tisoč ljudi. FOTO: AP

Narasla voda na ulice in ceste naplavila krokodile in kače Prebivalci ob tem poročajo tudi o številnih kačah in krokodilih, ki jih je voda prinesla s seboj. Prebivalka Mundingburra Erin Hahn je za 9 News povedala, da je krokodila videla pred hišo svojega očeta. "Bil je skoraj dva metra dolg!" je povedala. Da v reki Ross opaziš krokodila, po njenih besedah sicer ni nič nenavadnega, a "noro je, da je ta naravnost pred tvojo hišo". Kmalu potem, ko ga je uspela fotografirati, je krokodil odplaval nižje po cesti.

Helen Murdoch je na Facebooku objavila fotografijo krokodila, ki je splezal na drevo. Službe medicinske pomoči so opazile krokodila, ki naj bi bil dolg kar tri metre, po družbenih omrežjih pa je zaokrožila fotografija moškega, ki v rokah drži krokodiljega mladička.

