Poplave v Avstraliji zahtevale že dve smrtni žrtvi

Brez elektrike je še vedno okoli 11.000 gospodinjstev. Poplavljenih naj bi bilo na tisoče hiš, na celotnem območju so zaprte šole in letališče.

Na severovzhodu Avstralije so našli trupli dveh moških, ki sta umrla v močnih poplavah, ki jih je sprožilo obsežno deževje. Gre za 21- in 23-letnika, ki sta bila pogrešana od ponedeljka.

Oblasti svarijo pred krokodili

Razmere so se sicer danes nekoliko umirile, a vremenoslovci napovedujejo obilne padavine in močan veter tudi za prihodnje dni, tako da je"nevarnost nenadnih poplav izjemno visoka," so povedali na meteorološki službi Queenslanda."Pričakujemo, da bo ta monsun ostal aktiven še v prihodnjih dneh, umiril bi se lahko konec tedna,"so dodali.

Oblasti so prebivalce posvarile pred nevarnostmi, ki jim pretijo ob vračanju domov, med drugim lahko naletijo na krokodile. "Ne plavajte v teh poplavnih vodah," je povedala premierka Queenslanda Annastacia Palaszczuk.

V Avstraliji so še januarjazabeležili rekordno visoke temperature, ki so se ponekod povzpele do skoraj 50 stopinj Celzija. Sredi istega meseca pa je nastopilo monsunsko obdobje, zanj pa so značilne obilne padavine. Z obilnim deževjem in poplavami se na severovzhodu države soočajo že več kot deset dni.